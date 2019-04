Facebook

© Fotolia/detailblick-foto

Das Hochdruckgebiet über Nordeuropa schickt am Samstag weiterhin frische und teilweise auch noch feuchtere Luftmassen zu uns ins Land. Deshalb sind die Wolken die meiste Zeit über auch dichter und sonnige Auflockerungen gibt es nur selten. Am ehesten treten diese in den Vormittagsstunden auf.