Bis zu 25 Grad sind am Donnerstag im Lavanttal zu erwarten. Wettefühligen könnte der Südwind zusetzen.

Es setzt sich wieder freundlicheres Wetter durch © Weichselbraun

Reichlich sonnig und warm wird der Donnerstag in Unterkärnten. Über Westeuropa liegen mehrere Tiefdruckgebiete. Auf deren Vorderseite bläst bei uns lebhafter Südwind. Die Sonne scheint teils ungestört und die Temperaturen steigen weiter an. Höchsttemperaturen bis über 25 Grad sind beispielsweise am Nachmittag im Lavanttal durchaus möglich.