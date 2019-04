Am Donnerstag bleibt es in Unterkärnten verregnet und kühl.

Weiterhin teils verregnet und kühl bleibt es am Donnerstag in Unterkärnten. Das Azorenhoch hat seinen gewohnten Platz auf dem Atlantik verlassen und liegt nun über Skandinavien. An seinem Südostrand bildet sich eine großräumige Ost- bis Nordostströmung aus, mit der sich schrittweise kühlere Festlandsluft über Mitteleuropa ausbreitet.