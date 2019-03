Sonnig wird der Donnerstag in Unterkärnten. Temperaturen von 10 bis 15 Grad sind zu erwarten.

© elisabeth peutz

Sehr sonnig und nach einer frostigen Nacht wird es am Donnerstag Nachmittag in Unterkärnten angenehm mild - mit Temperaturen von 10 bis 15 Grad. Ein kräftiges Hochdruckgebiet bestimmt zur Zeit das Wetter. Dabei wird die bei uns noch lagernde, eher frische Luftmasse von der bereits recht kräftigen Märzsonne nun langsam erwärmt. Die Sonne scheint vor allem am Vormittag oft sogar von einem wolkenlosen Himmel.