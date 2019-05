Etwas mehr Sonnenschein darf man sich in Unterkärnten am Freitag erwarten. Vereinzelte Regenschauer sind aber durchaus möglich. Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad.

Zwischendurch kann sich am Freitag die Sonne zeigen © AP/Markus Schreiber

In unserem Land scheint tagsüber zeitweise die Sonne, teilweise mischen zunächst aber auch dichtere, schichtförmige Wolkenfelder mit, die nachmittags eher zu Quellwolken werden. Diese Quellwolken könnten über den Bergen sogar ganz vereinzelte Regenschauer verursachen, vor allem am späteren Nachmittag oder Abend. Zumeist bleibt es aber trocken und in der Sonne ist das Wetter recht freundlich.