Wolfsberg Aus "Marco Polo" wird "Tiffany": Cafeteria-Gelateria öffnet am Samstag

Am Samstag, 23. Februar, eröffnen zwei Italiener die Cafeteria-Gelateria in der Nähe des Weihers in Wolfsberg. Bereits jetzt gibt es rund 20 Eissorten.