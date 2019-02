Mittwochabend sprach die Polizei gegen einen 28-Jährigen eine Wegweisung und ein Betretungsverbot aus. Er soll seine gleichaltrige Partnerin in der gemeinsamen Wohnung geschlagen haben.

© APA/Gindl

Ein 28-jähriger Lavanttaler ist verdächtig, am Mittwoch gegen 19.30 Uhr im alkoholisierten Zustand seine 28-jährige Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in der Gemeinde St. Andrä geschlagen zu haben. Die Frau wurde dabei verletzt. Gegen den Mann wurden eine Wegweisung und ein Betretungsverbot ausgesprochen. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.