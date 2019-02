In der Nacht auf Mittwoch kam es in Bad St. Leonhard zu einem Einbruchsdiebstahl. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

© APA/Fohringer

Unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Mittwoch in das Büro eines Gewerbebetriebes in Bad St. Leonhard, Bezirk Wolfsberg, ein und stahlen aus einer Lade eine Handkassa mit Bargeld.