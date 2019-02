Gernot Ragger, Maximilian Pitner und Rosmarie Sutter-Kübli stellen beim „Aldershoff“ in Wolfsberg ihre neuen Werke vor. Die Präsentation beginnt ab 19.30 Uhr.

Die Wahl-Griffnerin Rosmarie Sutter-Kübli stellt am Mittwoch ihren neuen Roman in Wolfsberg vor © Katz-Logar

Eine Mischung aus Roman, Lyrik und Erzählung wird es am Mittwoch ab 19.30 Uhr im Hotel-Café Aldershoff in Wolfsberg geben. Drei neue Bücher werden präsentiert. Der Wolfsberger Autor und Verleger Gernot Ragger wird aus dem Ende 2018 erschienenen Buch „blutleer“ vorlesen, Maximilian Pitner – er lebte ein paar Jahre in Wolfsberg – liest aus seinem im Sommer 2018 erschienenen Buch „Ich habe mich verwählt“ und die Wahl-Griffnerin Rosmarie Sutter-Kübli aus ihrem Roman „Burgfräulein Adele von Rosenblatth im Schatten der Burgruine“, der im Vormonat im „wolf verlag“ erschienen ist.