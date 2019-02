Facebook

Die zweitälteste Bäckerei im Lavanttal hat ihren Betrieb geschlossen: Bäckermeister Albin Grani nimmt mit Wehmut Abschied © Bettina Friedl

Die Bäckerei Grani aus St. Andrä war 68 Jahre lang fest im Lavanttal verankert. Doch seit Montag bleiben die Backöfen in der zweitältesten Bäckerei im Lavanttal kalt: Bäckermeister Albin Grani hat sich dazu entschlossen, den Betrieb für immer zu schließen. „Ich habe bis zum Schluss gekämpft, doch aufgrund der Umsatzrückgänge und aus gesundheitlichen Gründen habe ich beschlossen, meine Bäckerei mit 18. Februar zu schließen“, sagt Grani wehmütig. Auch mit den Mitarbeitern sei es immer schwieriger geworden: „Es gibt leider nur noch wenige Fachkräfte“, bedauert Grani. Zum Schluss waren sie zu sechst in der Backstube am Werk.

