Der neue Abteilungsvorstand soll sein Amt am 1. April antreten. Er findet andere Rahmenbedingungen als sein Vorgänger vor.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der künftige Chef der Chirurgie am LKH Wolfsberg: Thomas Roskaric © KK/Elisabethinen Graz

Am 31. März geht im LKH Wolfsberg die Ära des verdienstvollen Chirurgie-Primars Dušan Schlapper zu Ende. Schlapper erwarb dem Spital über die Landesgrenzen hinaus einen hervorragenden Ruf. Diesen wird jetzt sein Nachfolger verteidigen müssen: Thomas Roskaric, Chirurg am Krankenhaus der Elisabethinen in Graz. Er setzte sich im Auswahlverfahren gegen drei Mitbewerber (zwei weitere zogen die Bewerbung vor dem Hearing zurück) durch.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.