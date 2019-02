Markus Monsberger will in seiner Masterarbeit Leitlinien für ein fahrradfreundliches Wolfsberg erstellen. Bürger sollen sich mit Ideen beteiligen. Die Auftaktveranstaltung dazu fand am Freitag statt.

Markus Monsberger (Zweiter von links) mit den Interessenten bei der Auftaktveranstaltung © Schmerlaib

In Wolfsberg gibt es etwa 40 Kilometer an ausgewiesenen Geh- und Radwegen. Das wäre an und für sich nicht schlecht, meint auch der Wolfsberger Markus Monsberger, jedoch gibt es einige Unklarheiten und Problemstellen. Im Rahmen seiner Masterarbeit möchte der Architekturstudent einen Leitfaden und ein Routenkonzept erstellen, die der Stadtgemeinde eine künftige Hilfestellung bei Entwicklungen in den Bereichen Radverkehr und öffentlicher Raum sein sollen.

