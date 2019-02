In St. Andrä im Lavanttal war es am Samstag mit 11,9 Grad Celsius am wärmsten. In Osttirol war Virgen der "Hitzepol". Am Sonntag bleibt es sonnig und mild.

Zahlreiche Kärntner genießen seit Tagen das frühlingshafte Wetter, wie hier in der Ostbucht des Wörthersees in Klagenfurt © KLZ/Markus Traussnig

Strahlend sonnig präsentierte sich am Samstag das Wetter in ganz Kärnten und Osttirol. Das Hochdruckgebiet Dorit hält noch immer an und sorgt für deutlich überdurchschnittliche Tageshöchsttemperaturen von mehr als 10 Grad. Der Wärmepol in Kärnten war laut Messwerten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) St. Andrä im Lavanttal. Dort wurden um 15 Uhr 11,9 Grad Celsius gemessen. In Osttirol war es mit 10,8 Grad um 15 Uhr in Virgen am wärmsten. Am Sonntag bleibt uns das Schönwetter erhalten, wobei der für diese Jahreszeit typische nächtliche und morgendliche Frost trotzdem nicht ausbleibt.

Laut dem Wetterdienst Meteo Experts sind zunächst nur vereinzelt ein paar dickere Nebelbänke vor allem in der Nähe von Seen und Flüssen möglich. Diese sollten sich rasch auflösen, dann scheint überall im Land die Sonne. "Der Sonntag eignet sich besonders für Ausflüge oder für den Wintersport", sagt Reinhard Prugger, Meteorologe bei Meteo Experts. Nach Frühtemperaturen zwischen minus 10 und minus 3 Grad steigen in Kärnten die Temperaturen im Tagesverlauf auf plus 8 bis 14 Grad.

Bis zu 12 Grad in Osttirol

Und während es vor ein paar Tagen noch so aussah, als würde es in Osttirol noch wärmer als in Kärnten, so hat sich diese Prognose jetzt umgekehrt. In Osttirol rechnen die Meteorologen der Zamg am Sonntag mit Tiefstwerten von minus 6 bis 0 Grad und Tageshöchsttemperaturen von bis zu 12 Grad. In der kommenden Woche bleibt uns das milde Wetter erhalten.

