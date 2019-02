Schock für Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen des Frauenhauses in Wolfsberg: Samstagfrüh wollte ein Bosnier zu seiner mit dem zwei Monate alten Kind in die Schutzeinrichtung geflüchteten Ehefrau.

Die Polizei hat den agressiven Bosnier festgenommen © KLZ/Jürgen Fuchs

Turbulente Szenen spielten sich am Samstag gegen 8 Uhr früh auf dem Gelände des Frauenhauses in Wolfsberg ab. Betrunken läutete ein 28-jähriger in Villach lebender Bosnier an der Tür Sturm. Er wollte zu seiner Ehefrau. Die 35-Jährige ist gebürtige Bosnierin mit österreichischer Staatsbürgerschaft und war mit dem gemeinsamen zwei Monate alten Kind in die Einrichtung geflüchtet. Als die Frauenhaus-Mitarbeiterinnen dem Bosnier mit Nachdruck den Einlass verweigerten, versuchte er, über einen vier Meter hohen Zaun auf das Gebäude zu gelangen. Gegenüber der bereits alarmierten Polizei verhielt er sich äußerst aggressiv und bedrohte die Beamten mit dem Umbringen.

Teile aus Fassade gerissen

Noch auf dem Zaun stehend schlug er mehrfach gegen die Fassadenverkleidung und riss Teile davon heraus. Beim Versuch, den Mann vom Zaun zu holen, wurden die Polizeibeamten vom Mann getreten. Diese blieben unverletzt. Erst unter Einsatz des Pfeffersprays gelang es, den 28-Jährigen vom Zaun zu holen und festzunehmen. Derzeit befindet sich der Mann in Haft.