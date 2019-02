Der Zirkus Penelli gastiert ab diesem Wochenende auf dem Marktgelände in Kleinedling. Geboten wird ein buntes Programm für junge und alte Zirkusfans.

Der Zirkus Penelli verspricht in Wolfsberg eine spannende Show © Facebook/Penelli

Der Zirkus Penelli gastiert ab diesem Wochenende auf dem Marktgelände in Kleinedling. Vorführungen finden von Freitag bis Montag sowie von 22. bis 24. Februar statt. Beginn ist jeweils um 16 Uhr, außer am 24. Februar um 14 Uhr. Karten gibt es unter der Telefonnummer 0676/56 10 742. Am 16. und 22. Februar kostet der Eintritt jeweils nur fünf Euro. Nähere Informationen gibt es online auf Facebook unter „Circus Penelli“.