Acht Millionen Euro würde die Sanierung von Straßen der Güteklasse 4 (mangelhaft) und 5 (sehr mangelhaft) in Wolfsberg kosten © Privat

Immer wieder sorgen selbstständige Anträge von Parteien für hitzige Diskussionen in Gemeinderatssitzungen. So auch am Valentinstag in Wolfsberg. Diskutiert wurde über sechs Antrage der FPÖ, in denen der Bau von Gehwegen und Straßensanierungen gefordert wurde. Alle Punkte wurden mehrheitlich abgelehnt. „Diese sechs Forderungen würden zusammen 2,5 Millionen Euro ausmachen. Woher wir das Geld nehmen sollen, ist mir unerklärlich“, begründete Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz (SPÖ) die Ablehnung. Rund 200.000 Euro würde die Sanierung von einem Straßenkilometer kosten.

