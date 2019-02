Die Temperaturen klettern im Bezirk am Nachmittag auf plus 11 Grad. Das milde Wetter bleibt uns also erhalten.

© grafikplusfoto - stock.adobe.com

Der Hochdruckeinfluss bleibt uns auch am Sonntag weiterhin erhalten. Zunächst kann es jedoch da und dort in den Niederungen ein paar Nebel- oder Hochnebelbänke geben. Diese lösen sich zumeist rasch auf und es scheint damit auch länger die Sonne. Gelegentlich könnten aber auch wieder ein paar hochliegende Schleierwolken mitmischen. "Die allermeisten Wetterfühligen können die derzeit auftretenden Biowetterreize recht gut ausgleichen und haben somit auch kaum über gröbere Probleme zu klagen", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Es ist auch wieder angenehm mild mit Temperaturen am Nachmittag zum Beispiel in Griffen nahe plus 11 Grad.