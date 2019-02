Kleine Zeitung +

Wolfsberg Bauoffensive des Landes startet auch im Lavanttal

2.884.000 Euro werden seitens des Landes heuer in die Lavanttaler Straßen investiert. 15 Baulose sollen in Angriff genommen werden, darunter der Neubau der Verkehrsbrücke über die Lavant in Lavamünd.