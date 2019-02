Nach dem jüngsten Unfall an einer Bahnkreuzung in St. Paul trafen die ÖBB Maßnahmen, um weitere Unglücksfälle zu verhindern. Appell an Autofahrer, vor unbeschrankten Bahnkreuzungen besonders vorsichtig zu sein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Anfang Dezember stieß beim Bahnübergang in Aich ein Pkw mit einem Personenzug zusammen. Die Beifahrerin des Autolenkers wurde verletzt © Bachhiesl

Der jüngste Vorfall an der unbeschrankten Eisenbahnkreuzung in Aich bei St. Paul datiert von Anfang vorigen Jahres. Damals fuhr ein 50-jähriger Deutscher am späten Nachmittag – es war der Jahreszeit entsprechend bereits dunkel – mit seinem Pkw auf der Kollnitzer Straße in Richtung St. Pauler Straße. Am Beifahrersitz befand sich seine 49-jährige Ehefrau.

In Aich ist der Bahnübergang mit einer Stopptafel gesichert. Der Lenker fuhr in die Kreuzung ein, ohne den von rechts kommenden Personenzug wahrzunehmen. Der Wagen wurde erfasst und mitgeschleift. Trotz Vollbremsung kam der Zug erst nach rund 35 Metern zum Stillstand, schließlich haben Schienenfahrzeuge aufgrund ihrer Masse und der gesetzlichen Geschwindigkeit einen langen Bremsweg.

Die Frau des Deutschen wurde im Wagen eingeklemmt und musste von den umliegenden Freiwilligen Feuerwehren geborgen werden. Die Verletzte kam ins LKH Wolfsberg, ihr Gatte sowie die Zuginsassen blieben unverletzt.

Dabei handelte es sich um den fünften Unfall an dieser Bahnkreuzung innerhalb von zwei Jahren. Als eine mögliche Ursache wurde vermutet, dass der Pkw-Lenker durch zahlreiche Lichter – bedingt durch eine nahe Baustelle der Koralmbahn – geblendet worden war und den Zug deshalb nicht gesehen hatte. Das zumindest hatte der Lenker später bei der Polizei angegeben. Bei vier der fünf Unfälle waren Auswärtige beteiligt gewesen. Den Einheimischen war die Gefahrenstelle offenbar bereits besser vertraut.