Donnerstagnachmittag kam es in einem Silo zu einem Schwelbrand. Fünf Feuerwehren konnten diesen rasch unter Kontrolle bringen. Die Höhe des Gesamtschadens steht nicht fest.

Feuerwehren löschten Schwelbrand in Silo © FF St. Paul/Lav.

Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr kam es auf dem landwirtschaftlichen Anwesen eines 59-Jährigen auf dem Schildberg in der Gemeinde St. Paul im Lavanttal zu einem Brand in einem Silo.