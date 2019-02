In ein Wohnhaus in der Gemeinde St. Andrä sind bisher unbekannte Täter eingebrochen. Sie stahlen zahlreiche Schmuckstücke. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Unbekannte Täter drangen in ein Wohnhaus in St. Andrä ein © stock.adobe.com

Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen 11. und 14. Februar in der Gemeinde St. Andrä in ein Wohnhaus ein. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse und stahlen zahlreiche Schmuckstücke. Die entstandene Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.