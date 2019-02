Irmgard Wiery aus St. Paul stellt Glückwunschkarten aller Art her. Neben getrockneten Blumen und Blättern verwendet sie vor allem Dinge oder Materialien, die ansonsten im Abfall gelandet wären.

Irmgard Wiery mit ihren handgefertigten Karten © Martina Schmerlaib

Viele Details, viel Individualität und eine gehörige Portion Präzision prägen die Glückwunschkarten von Irmgard Wiery aus St. Paul. Die 46-Jährige stellt Unika(r)te aller Art her: ob Geburtstags-, Trauer-, Hochzeits- oder Taufkarten, für Matura oder Lehrabschlussprüfung. Neben getrockneten Blumen und Blättern, die in ihrem Garten wachsen, verwendet sie vor allem auch Dinge oder Materialien, die sonst im Abfall gelandet wären. „Ich liebe den Zufall, ich freue mich, wenn etwas ganz anderes dabei herauskommt“, sagt Wiery, die das Papier für ihre Karten teilweise selbst schöpft: „Ich versuche auch so wenig wie möglich Kleber zu verwenden, sondern alles zu vernähen, um die Umwelt möglichst wenig zu belasten.“

