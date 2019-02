Facebook

So wird das Kino beim Stadionbad Wolfsberg aussehen. Die Eröffnung ist im Mai 2020 geplant © MONTAGE: TRAUSSNIG, KK/BUHRANDT

Nach der Badesaison im Herbst wird ein Kabinentrakt im Stadionbad Wolfsberg abgerissen und ein Kino mit fünf Sälen für 800 Besucher errichtet. Unternehmer Günther Lichtenegger von der Firma Lico investiert drei bis vier Millionen in die Errichtung, betrieben wird das Kino von der Firma „Cinemaplexx“, die bereits drei Kinos betreibt. Eröffnen soll es im Mai 2020. Die Kleine Zeitung wollte von ihren Lesern wissen, was sie vom Standort des Kinos beim Stadionbad halten. Nun liegt das Ergebnis der Online-Umfrage vor: 69 Prozent sprechen sich dafür aus, 21 Prozent finden den Standort nicht optimal, dem Rest ist es egal. Zur Debatte stand noch die Grünfläche zwischen AMS und Berufsschule. Lichtenegger favorisiert jedoch den Bau beim Stadion. Der Stadtwerke-Beirat stimmte dem Projekt bereits einstimmig zu.

UMFRAGE Ein Kino im Stadionbad? Diese Umfrage ist seit Montag, 11. Februar 2019 12:00 Uhr zu Ende! Zum Endergebnis



Immer wieder wurde in der Bezirksstadt Wolfsberg der Ruf nach einem Kino laut. Das Traditionskino Schüßler am Rossmarkt in der Innenstadt hat sich aufgrund der Besucherflaute nicht mehr rentiert und so wurde es im November 2009 geschlossen. Letztlich wurde das Areal zwangsversteigert. 2010 startete das Hotel „Reart“ in St. Stefan mit einem Kinobetrieb. Ähnlich wie im Volkskino in Klagenfurt wurden keine Blockbuster, sondern alternative Filme vorgeführt. Nur zweieinhalb Jahre später musste das „Reart“ Insolvenz anmelden, 2015 wurde der Betrieb geschlossen.

Pläne für ein Kino gab es auch schon 2014. Damals wollte ein Betreiber das Kuss in ein Kino verwandeln. Die Politik lehnte ab, da man sonst keine Räume hätte, in der man die rund 90 Veranstaltungen pro Jahr unterbringen könnte. Beim damaligen Interessenten handelt es sich um den selben Betreiber, der nun das Kino im Stadionbad betreiben wird: Peter Hauswirth von „Cinemaplexx“.

