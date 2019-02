Facebook

Aktuell beschäftigt die Firma Geislinger 479 fixe Mitarbeiter

Die schwächelnde Konjunktur im Herbst ist auch an der Firma Geislinger in Bad St. Leonhard nicht vorübergegangen, die weltweit Markt- und Innovationsführer in der Herstellung von Drehschwingungsdämpfern und Kupplungen für Diesel- und Gasmotoren ist. „Die Auftragslage schwankt immer in alle Richtungen. Im Moment ist kein Aufschwung, aber auch kein starker Abschwung in Sicht“, so Cornelius Geislinger, Chef der Geislinger GmbH mit Sitz in Hallwang bei Salzburg.

