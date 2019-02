Facebook

In Kärnten geht man von rund 5000 Drogensüchtigen aus, zirka 2000 davon machen eine Therapie © kmiragaya - Fotolia

Die Zahl der Drogentoten ist alarmierend: Mit 25 Todesopfern wurde 2018 in Kärnten der Höchststand erreicht, sieben davon aus Unterkärnten. Heuer gab es bereits zwei Drogentote zu beklagen. In Wolfsberg können sich Drogenabhängige anonym und kostenlos an die Beratungsstelle der Caritas in der Freidlgasse wenden. Nun stockt das Land das Budget für den Kampf gegen die Sucht auf: In Wolfsberg wird heuer eine weitere Drogenberatungsstelle eröffnen.

„Bis Jahresende, spätestens bis Anfang 2020, wird in Wolfsberg eine Suchtberatungsstelle eröffnen. Rund 100 Patienten werden hier Beratung und Betreuung finden“, sagt Gesundheitsreferentin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner (SPÖ), die für Suchtprävention und Drogenkoordination zuständig ist. Die Kosten für die neue Beratungsstelle, die von der AVS betrieben wird, übernimmt das Land Kärnten.

Suche nach Räumlichkeiten

Wo die Beratungsstelle eröffnen wird, ist noch unklar. „Die Suche nach entsprechenden Räumlichkeiten startet jetzt. Je nachdem, wie schnell ein geeignetes Gebäude beziehungsweise geeignete Räumlichkeiten gefunden werden können, kann die Eröffnung der Beratungsstelle erfolgen. Gerechnet wird mit einem Start bis Ende des Jahres“, sagt Prettner.

Eine Beratungsstelle mit 100 Therapieplätzen wird heuer auch in Feldkirchen starten. „In Wolfsberg und Feldkirchen werden Beratungsstellen eröffnet, um ein größeres und wohnortnäheres Angebot zu schaffen und nicht, weil in diesen Städten die Drogenproblematik am größten wäre“, fährt Prettner fort. Dennoch habe sich der Konsum und Handel in den vergangenen Jahren laut Experten merkbar von der Stadt auf das Land ausgebreitet. Abgesehen davon fällt die Drogenbeschaffung im „Darknet“, also dem Schwarzmarkt im Internet, leicht.

Wohnortnäheres Angebot

In Kärnten geht man von rund 5000 Drogensüchtigen aus, davon suchen zirka 2000 eine Beratung beziehungsweise Therapie auf. Doch die Drogentoten der vergangenen Jahre standen nicht in Behandlung. „Mit einem wohnortnäheren Angebot hoffen wir, mehr Betroffene in eine Behandlung zu bringen“, erklärt Prettner, die betont, dass die Therapie immer nur auf freiwilliger Basis erfolgen kann.

Mit den neuen Beratungsstellen in Wolfsberg und Feldkirchen wolle man außerdem die Drogenambulanzen in Klagenfurt und Villach entlasten. Letztere wird übrigens heuer noch um 200 Therapieplätze erweitert. Zusammen mit den neuen Beratungsstellen in Wolfsberg und Feldkirchen (je 100 Klienten) werden die ambulanten Behandlungsplätze in Kärnten von 1600 auf 2000 aufgestockt.

Neben den Drogenambulanzen in Klagenfurt und Villach sowie drei weiteren Beratungsstellen in Klagenfurt gibt es noch welche in Spittal, Völkermarkt und Wolfsberg.

