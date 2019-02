Ein Unbekannter drang in den vergangenen Tagen durch ein Kellerfenster in ein Haus in Wolfsberg ein. Der Einbrecher erbeutete Schmuck. Der Wert ist noch nicht bekannt.

Der Einbrecher gelangte durchs Kellerfenster ins Haus © APA/Fohringer

Zwischen 7. und 10. Feber stand ein Einfamilienhaus in Wolfsberg vorübergehend leer. Das hat ein bisher unbekannter Täter ausgenützt. Er brach in der Zeit ein Kellerfenster auf und stieg so in das Objekt ein. Der Täter durchsuchte die Wohnräume und verschwand schließlich mit mehreren Schmuckstücken.