1968 hat Johann Schleinzer ehrenamtlich beim Roten Kreuz in Wolfsberg begonnen © Bettina Friedl

Sie sind seit 51 Jahren ehrenamtlich für das Rote Kreuz in Wolfsberg tätig und wurden bei der „Kärntner des Jahres“-Gala der Kleinen Zeitung am Donnerstagabend zum Sieger der Region Lavanttal gekürt. Bei der Urkundenverleihung wirkten Sie sehr bescheiden. Haben Sie nicht damit gerechnet?

Johann Schleinzer: Irgendwie nicht. Ich fand es schon schön, in die engere Auswahl zu kommen. Man geht zwar zur Gala und denkt sich, vielleicht bin ich es. Trotz allem war ich überrascht. Ich habe mich sehr gefreut.

