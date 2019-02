Facebook

Aus Einkaufswagen wurde die Brieftasche samt Bankomat- und Kreditkarte gestohlen © Sommer/KK

Eine 85-jährige Frau aus Wolfsberg war am vergangenen Donnerstag, am 31. Jänner, kurz nach Mittag in einem Supermarkt in Wolfsberg einkaufen. Dabei ließ ihre Handtasche mit Geldbörse zeitweise unbeaufsichtigt im Einkaufwagen. Ein Unbekannter nutzte diese Unaufmerksamkeit und stahl aus der Handtasche die Brieftasche samt mehreren hundert Euro Bargeld, einer Bankomatkarte sowie Kreditkarte als Inhalt. Leider hat die Frau die Codes für die Bankomatkarte und Kreditkarte ebenfalls in der Geldbörse verwahrt. Der Dieb hatte also leichtes Spiel. Er behob in der Folge mit Bankomat- und Kreditkarte mehrere tausend Euro bei mehreren Geldautomaten, sowie bezahlte er mit der Kreditkarte Waren im Wert von mehreren hundert Euro. Die Frau erstattete erst am Mittwoch danach Anzeige.