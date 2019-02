Karin Radl ist im Alter von 44 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Die Lehrerin an der NMS Bildungswelt Maximilian Schell war für ihr Engagement und ihre Menschlichkeit bekannt.

Karin Radl war Lehrerin an der NMS Wolfsberg © Montage: OFC Pictures/Fotolia, Privat

Sie war eine geschätzte Kollegin, deren Engagement und Menschlichkeit stets ein Vorbild waren. In tiefer Trauer gibt das Lehrerkollegium der NMS Bildungswelt Maximilian Schell in Wolfsberg bekannt, dass Karin Radl im Alter von 44 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben ist. Sie war Klassenvorständin, besonders am Herzen lag ihr die Theatergruppe mit jährlichen Aufführungen. Sie hinterlässt einen Ehemann und zwei Kinder.