Christine Ragger, Daniel Strassnig und Alexandra Hatz (von links) bilden das Museumsteam © KK/Museum

Offiziell gefeiert wird erst im November, aber das kleine und feine Jubiläum wirft bereits seine Schatten voraus: Das Museum im Lavanthaus in Wolfsberg wird zehn Jahre alt. Aus diesem Grund widmet sich die heurige Sonderausstellung, die ab dem 10. Mai die Schau über den Kohlebergbau ablöst, ganz der Region. „Wir wollen uns damit auch klar als Regionalmuseum positionieren. Wir sind ein Museum für das Lavanttal und für die Lavanttaler“, sagt Christine Ragger, die gemeinsam mit Daniel Strassnig und Alexandra Hatz für den organisatorischen Part verantwortlich zeichnet.

Alte Ansichten Ausstellung. Die diesjährige Sonderausstellung im Museum im Lavanthaus in Wolfsberg widmet sich ganz der Region und zeigt alte Ansichten aus dem Tal. Dafür werden noch Postkarten und Fotografien, aber vor allem Filmmaterial gesucht. Wer seine „Schätze“ für diese Schau zur Verfügung stellen möchte, möge sich direkt ans Museumsteam wenden. Telefon (0 43 52) 537-333. Gesucht werden Gebäude, Stadtteile oder Ortschaften.

St. Marein im Blütenmeer Foto © KK/Museum

St. Gertraud Foto © KK/Museum

Bereits vor einigen Jahren hat man gemeinsam mit der Kleinen Zeitung begonnen, altes Foto-, Karten- oder Filmmaterial zu sammeln. „Auch eine damals eingerichtete Facebook-Gruppe besteht noch und hat inzwischen rund 5000 Mitglieder“, freut sich Ragger. Dennoch will man sich mit dem bisherigen Bestand nicht zufrieden geben. „Wir wollen unseren Besuchern ein möglichst breites Spektrum mit Ansichten aus dem gesamten Tal bieten und ersuchen daher um Mithilfe“, erklärt Ragger.Gesucht werden Fotos von anno dazumal, Ansichts- und Korrespondenzkarten, vor allem aber Filme. „Wir wollen einen kleinen Filmraum einrichten, eine Art Kino im Museum. Ein paar Filme liegen bereits vor, aber hier hätten wir sicher noch Nachholbedarf“, sagt Ragger. Die Szenen sollen Gebäude, Stadtteile, Fassaden, architektonische Ensembles, aber auch Dörfer oder Ortschaften zeigen. „Es ist immer spannend zu sehen, wie sich etwas verändert hat, wie ein Platz zum Beispiel früher ausgesehen hat und wie er sich heute darstellt“, sagt Ragger: „Da ist dann etwas fremd und dennoch vertraut.“ Ragger erzählt von einer Filmaufnahme eines Faschingsumzugs in Wolfsberg in den 1970er-Jahren, auf der ganz deutlich die Gebäude im Hintergrund zu erkennen sind. Dabei sind nicht nur Schmalfilme von historischem Wert, sondern auch Videokassetten aus jüngerer Zeit.Jeder, der Material für die Schau zur Verfügung stellt, erhält seine „Schätze“ natürlich wieder zurück. Post- oder Ansichtskarten werden ohnedies rasch digitalisiert. „Wir möchten etliches an Bildmaterial auch vergrößern und für die Ausstellung aufbereiten. Aber selbstverständlich wollen wir auch einige Originale zeigen“, betont Ragger. Die Ausstellung, die das Lavanttal in ein nostalgisches Gewand hüllt, dauert dann bis 31. Oktober. Teile der Kohlebergbau-Schau werden in den Fix-Bestand des Museums integriert.