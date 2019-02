Ab Freitag können Wintersportler auf der Koralpe auch die Skipiste am Wasserhang hinunterwedeln. Der Lift ist dann in Betrieb. Frau Holle brachte genügend Neuschnee.

Der Wasserhanglift ist ab Freitag in Betrieb © Koralpe

Schneebedingt war der Wasserhanglift auf der Koralpe heuer bisher nie in Betrieb. Denn in diesem Bereich gibt es nur eine künstliche Teilbeschneiung bis zum Weg, deshalb war Neuschnee für den oberen Bereich unbedingt notwendig. Nun aber scheint es Frau Holle gut gemeint zu haben mit dem Skigebiet: Ab Freitag ist der Wasserhanglift in Betrieb.