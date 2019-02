Facebook

Peter Stauber (links) und Hans-Peter Schlagholz © Privat, Traussnig

Schenkt man Gerüchten Glauben, so wird sich in der Stadtgemeinde St. Andrä SPÖ-Bürgermeister Peter Stauber (65) im Laufe des nächsten Jahres vorzeitig zurückziehen und seiner Vizebürgermeisterin Maria Knauder das Kommando übergeben. Ein Jahr vor der nächsten Gemeinderatswahl – die nächste findet im März 2021 statt – ist laut Gesetz nämlich keine Neuwahl durch das Volk notwendig. In diesem Fall bestimmt der Gemeinderat mit einfacher Mehrheit den neuen Bürgermeister – oder in diesem Fall die neue Bürgermeisterin. Und in St. Andrä hält ohnehin die SPÖ die absolute Mehrheit im Gemeinderat.

