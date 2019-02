Facebook

Eine Kellnerin in einem St. Pauler Café wurde am Montag zwischen 17 und 18 Uhr vermutlich Opfer eines Geldwechselbetruges. Vorerst betraten zwei Männer – etwa 30 bis 40 Jahre alt – das Lokal und bestellten Kaffee. Im Laufe der Unterhaltung sei das Gespräch zusehends lauter geworden, bis ein wesentlich älterer Mann – die Kellnerin beschreibt ihn als sehr groß und etwa 70 Jahre alt oder noch älter – das Café betreten, sich zu den beiden Männern an den Tisch gesetzt und eine Cola bestellt habe. Die Unterhaltung sei lautstark fortgesetzt worden. Dann wollten die Gäste zugleich zahlen, zwei Mal mit einem 50er und ein Mal mit einem 100-Euro-Schein.

