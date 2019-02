Facebook

5000 Kärntner gelten als abhängig © Fohringer

51 Menschen sind in Kärnten seit 2015 an Drogenmissbrauch gestorben. Alleine im Vorjahr waren es 25. Um den Betroffenen und deren Umfeld weitere Anlaufstellen bieten zu können, werden heuer in Feldkirchen und Wolfsberg weitere Drogenberatungen eröffnet. In Feldkirchen soll es noch im Frühjahr so weit sein, in Wolfsberg will man Ende des Jahres eröffnen. Beide Gebiete sind trotz ihrer ländlichen Strukturen stark vom Drogenmissbrauch betroffen. Mit der ebenfalls geplanten Aufstockung der Suchtstelle in Villach soll die Zahl der bisher ambulant versorgten Menschen von 1600 auf 2000 steigen. "Eine Sucht hat viele Ursachen, deshalb braucht es auch ein Bündel an Maßnahmen. Die traurige Serie an Todesfällen hat mich persönlich sehr betroffen gemacht", sagt Gesundheitsreferentin Beate Prettner.