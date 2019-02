Zur sechsten Auflage der "Christmas in your heart"-Show im Jugendzentrum Wolfsberg kamen 390 Besucher. 5000 Euro konnten nun an ein erkranktes Lavanttaler Kind übergeben werden.

Der kleine David (sitzend) mit seiner Schwester Cara (links) sowie Jennifer Kandut, Thomas Gutschi, Armin Polsinger und Tomi Radl (mit Tochter Lara) vom CIYH-Team © Privat

Rund 390 Besucher machten die 6. Auflage des „Christmas in your heart“-Konzerts im Jugendzentrum Wolfsberg zu einem großen Erfolg. 5000 Euro spendete das Team rund um Organisator Stefan Oswald an ein Lavanttaler Kind. David (12) leidet an Autismus und ist 24 Stunden am Tag auf die Hilfe seiner Mutter angewiesen.