Christa Berger-Mathioudakis (rechts) mit Tochter Sella © HOLLAUF

Das ehemalige Gasthaus „Christöfl“ an der Packer Bundesstraße bei der Abzweigung zur Hebalm in Oberpreitenegg hat einen neuen Besitzer. Christa Berger-Mathioudakis hat zusammen mit ihrem Mann Joannis den Gasthof gekauft und kürzlich wieder eröffnet. „Damit haben wir uns einen Traum erfüllt“, sagt die in Bad St. Leonhard geborene Besitzerin, die zusammen mit ihrem Mann und den beiden Töchtern Alexandra (22) und Sella (18) fast 14 Jahre in Griechenland gelebt hat und seit elf Jahren wieder in Österreich zu Hause ist, wo sie unter anderem auch eine Pension in Lech am Arlberg leitete.