Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Krätze ist durch engen Körperkontakt ansteckend © stock.adobe.com/Aisylu Ahmadieva

In Kindergärten, aber auch in Schulen im Bezirk Wolfsberg sind in letzter Zeit Fälle der ansteckenden Krankheit Krätze aufgetreten. „Es herrscht große Verunsicherung, vor allem bei den Eltern. Viele haben Angst, dass es auch ihre Kinder trifft“, sagt eine Kinderbetreuerin, die anonym bleiben will. Typisches Symptom: starker Juckreiz.