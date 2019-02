Jenny Zechner lädt am Samstag ab 10 Uhr zur Eröffnung ihres Geschäftes in Bad St. Leonhard.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die zweifache Mama Jenny Zechner eröffnet am Samstag ihr „MimiLädchen“ in der Postgasse in Bad St. Leonhard © Friedl

Secondhand-Kleidung für Kinder von 0 bis 10 Jahren, Spielzeug, Bücher & Co. werden im „MimiLädchen“ in der Postgasse 56 in Bad St. Leonhard erhältlich sein. Morgen ab 10 Uhr lädt Jenny Zechner zur Eröffnung. „Kinder wachsen so schnell aus dem Gewand heraus, fast alles ist neuwertig. Nachdem ich selbst zweifache Mutter bin, hat bei mir ein Umdenken stattgefunden, dass man nicht alles neu kaufen muss“, erklärt Zechner: „Ich habe immer von einem eigenen Geschäft geträumt. Nachdem es nur in St. Marein und in Judenburg ein Secondhand-Geschäft für Kinder gibt, dazwischen aber nichts, kam mir die Idee dazu.“

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.