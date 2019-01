Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Comedy-Autor und Fernsehmoderator Peter Klien beim Bundesparteitag der SPÖ im November 2018 in Wels © APA/BARBARA GINDL

Comedy-Autor Peter Klien ist mit seinem Programm „Reporter ohne Grenzen“ zu Gast in Wolfsberg. Der Kabarettist ist seit 2016 Außenreporter für die ORF-Late-Night-Show „Willkommen Österreich“.

Am Donnerstag, 7. Februar, wird er ab 20 Uhr im Kuss Wolfsberg das Publikum unterhalten und sich auf kabarettistische Art und Weise über die politische und mediale Landschaft Österreichs Gedanken machen, aber auch ein Resümee über seine Tätigkeit als rasender Reporter geben. Karten für den Spaß gibt es in allen Ö-Ticket-Stellen, wie der Kleinen Zeitung in Wolfsberg. Preise je nach Kategorie: 25 und 31 Euro.