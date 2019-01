Zahlreiche Anrainer kamen, um an der Verhandlung zum Gewinnungsbetriebsplan für einen Tonabbau am Dachberg teilzunehmen. Anrainer befürchten Lärm, Schmutz und zusätzlichen Lkw-Verkehr.

Viele kamen zur Verhandlung beim Gasthaus Brenner in Schönweg © Schmerlaib

Beinahe kein Parkplatz war Dienstagvormittag vor dem Gasthaus Brenner in Schönweg zu ergattern. Zahlreiche Anrainer kamen, um an der Verhandlung zum Gewinnungsbetriebsplan für einen Tonabbau am Dachberg im Gemeindegebiet von St. Andrä teilzunehmen – die unter Ausschluss der Medien vonstattenging. Die Wienerberger Österreich GmbH, die das Ziegelwerk Brenner übernommen hat, möchte dort für die Dauer von fünf Jahren Ton abbauen.

