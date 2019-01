Kleine Zeitung +

42 Stück gestohlen Einbrecher hatten es auf Motorsägen abgesehen

42 Motorsägen im Wert zwischen 15.000 und 20.000 Euro stahlen unbekannte Täter in der Nacht auf Montag bei einem Einbruch in ein Fachgeschäft in St. Andrä im Lavanttal. Bei dem Coup dürfte es sich um eine Auftragsarbeit handeln.