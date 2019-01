Facebook

Die Schüler hatten großes Glück © FF Wolfsberg

Der Neuschnee in Kärnten sorgt für glatte Fahrbahnen und etlichen Unfällen. Im Lavanttal hatten am Montag kurz nach 7 Uhr früh ein Fahrer eines Schulbusses und zehn Schüler, die in dem Bus saßen Glück im Unglück. Der Lenker war gerade auf dem Weg zur Schule in St. Margarethen im Lavanttal unterwegs. Bei Schneefall rutschte der Bus trotz Schneeketten von der schmalen Bergstraße, die vom Oberleidenberg ins Tal führt.