Am Sonntag nähert sich eine Kaltfront, die allerdings nicht sofort wetterwirksam wird. In der Nacht auf Montag muss man dann mit Schneefall rechnen.

© Jürgen Fuchs

Vom Westen her nähert sich am Sonntag nur sehr langsam eine Kaltfront. Sie erreicht uns dann in der Nacht zum Montag. Tagsüber gibt es deshalb einen Mix aus etwas Sonnenschein und teils auch dichteren Wolkenfeldern. Dabei sollte es aber noch bis zum Abend trocken sein. Im sogenannten Warmsektor zwischen der Warmfront vom Samstag und der nun nachfolgenden Kaltfront ist es tagsüber relativ mild mit Temperaturen am Nachmittag zum Beispiel in St. Andrä im Lavanttal nahe plus drei Grad.