Mildes und tagsüber zumeist freundliches Wetter erwartet uns am Samstag in Unterkärnten. Temperaturen zwischen plus 3 und 7 Grad.

Das Wetter am Samstag gibt Grund zur Freude © Fuchs Jürgen

Mit dem in der Höhe noch vorherrschenden Westwind strömen am Samstag milde Luftmassen zu den Alpen. Daher darf man sich auf einen angenehmen Tag freuen, der nach der Auflösung lokaler Nebelbänke auch wieder mehr Sonnenschein zu bieten haben sollte. Hin und wieder ziehen aber auch Wolkenfelder in zumeist höheren oder mittelhohen Luftschichten durch und stören dann für einige Zeit die Sonne beim Scheinen.

"Das für die Jahreszeit milde Wetter löst bei manchen Wetterfühligen mit bereits zu niedrigem Blutdruck leider auch vermehrt Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Abgeschlagenheit aus", befürchtet der Meteorologe Reinhard Prugger.

In den Niederungen steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag nach einem frostigen Tagesbeginn auf Werte zum Beispiel in Wernberg bis nahe plus 7 Grad.