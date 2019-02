Makelloses Schönwetter ist am Freitag in Unterkärnten zu erwarten. Das Hoch Dorit bleibt uns erhalten. Es ist wolkenlos und mild.

Einem winterlichen Skivergnügen steht am Freitag nichts im Wege © ARochau/stock.adobe.com

Hoch Dorit ist gekommen, um zu bleiben: Es verlagert sich nur langsam ostwärts. Die Luft ist absolut trocken und für die Jahreszeit sehr mild. Vielfach ist es völlig wolkenlos. Regionale Unterschiede sind kaum auszumachen, weil es überall herrlich schön sein wird. Damit lacht dem Wetterfrosch Werner Troger das Herz im Leib, denn was gibt es Schöneres als den Fortbestand der tollen Schönwetterperiode anzukündigen.

10-Grad-Marke knacken

"Wer dieser Tage Urlaub hat, den wird's freuen, denn das Schönwetter muss man einfach auf den Skipisten ausnutzen", meint er mit einem Strahlen über das ganze Gesicht. Die kalte Morgenluft in den Tälern und Becken wird am Vormittag zunehmend aufgelöst und mit der höher stehenden Sonne wird es am Nachmittag für Februar ziemlich mild.

Die höchsten Temperaturen werden an den Sonnenhängen gemessen. Beispielsweise in Wolfsberg wird die 10-Grad-Marke geknackt.