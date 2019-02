Facebook

Hochdruckgebiet DORIT hat sich zu den Alpen ausgedehnt und bleibt bis auf Weiteres wirksam. Bei viel Sonnenschein sind eigentlich nur harmlose Wolkenfelder zu sehen. Vor allem in der ersten Tageshälfte ziehen einige Schleierwolken über den Himmel. Diese dünnen und harmlosen Wolkenfelder markieren die deutliche Milderung in höheren Luftschichten. "Auf den Bergen gehört die Winter-Kälte daher erst einmal der Vergangenheit an, dafür stehen die Zeichen teilweise schon auf Frühlingsskilauf", meint der Wetterfachmann Werner Troger. In der Früh ist es noch verbreitet frostig kalt. Mit Höchstwerten nahe 10 Grad beispielsweise in Eberndorf wird es am Nachmittag überall sehr mild, auch in den Tal- und Beckenlagen.