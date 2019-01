Zahl der Herdenschutzhunde in Not steigt massiv. In Österreich gibt es mit dem Kärntner Verein "Secure Base" die einzige Anlaufstelle, die sich rein auf diese Rassen spezialisiert hat. 19 haben dort derzeit einen Pflegeplatz.

Herdenschutzhunde in Not

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sissy und Konrad Lippitz haben sich rein auf Herdenschutzhunde spezialisiert © KLZ/Oberlechner

Kalila sitzt ruhig in ihrem Gehege, die sanftmütigen Augen in die Ferne gerichtet. Von dort oben hat sie nicht nur das Lavanttal im Blick, sondern auch die Bergstraße, die zu „ihrem“ Hof führt. Trotz Narben auf Kopf und Seele strahlt die Herdenschutzhündin dabei eines aus: Anmut.

„Kalila wurde zehn Jahre als Wurfmaschine gehalten, danach als Köderhund, wofür ihr die Zähne ausgeschlagen wurden. Als sie für den Besitzer nutzlos war, wollte er sie mit einer Stange erschlagen. Schwer verletzt ließ er sie auf der Straße liegen. Dabei ist sie etwas ganz Besonderes“, erzählt Sissy Lippitz, Obfrau des gemeinnützigen Vereins „Secure Base – Kompetenzförderung für Herdenschutzhunde und Halter“. Seit 20 Jahren arbeitet sie mit Hunden in Not und ist mit Tierheimen in Österreich vernetzt, auch mit dem Tiko Klagenfurt. „Österreichweit sind wir die einzige Anlaufstelle, die sich auf Herdenschutzhunde spezialisiert hat.“

Sissy und Konrad Lippitz mit ihrer „besonderen“ Kalila © KLZ/Oberlechner

Der zentralasiatische Owtscharka ist einer von 19 Herdenschutzhunden, die bei „Secure Base“ in Pflege sind. Einige nur so lange, bis sich ein erfahrener Halter mit einem adäquaten Platz findet. Andere, wie Kalila, verbringen in Hintergumitsch wohl ihren Lebensabend. „Manche der Tiere kommen gebrochen, gequält, erstarrt und voller Angst zu uns. Andere sind aggressiv und ablehnend, oder eine Mischung aus allem“, sagt Lippitz Ehemann Konrad. 2018 haben die Klagenfurter im Lavanttal den Hof mit zwei Hektar Grund gekauft und dort bis zu 300 Quadratmeter große, ausbruchssichere Freigehege errichtet.

Keine öffentlichen Zuschüsse

Die meisten Tiere werden paarweise gehalten, manche sind noch nicht so weit. Wie Jordi, der in Gegenwart von Fremden bedrohlich bellt und sich kaum beruhigen lässt. „Er wurde einmal wegen illegalem Import und einmal wegen Ausbruch und öffentlicher Gefährdung beschlagnahmt. Jordi kam aus einem Tiroler Tierheim zu uns“, sagt die 40-Jährige, die anfangs nicht zu ihm ins Gehege durfte. Nur Tochter Syrina (15). Sie ist auch die einzige, die Jordi streicheln darf. „Ich darf ihm schon Futter bringen“, grinst Lippitz.

Hintergründe Secure Base. Ist ein gemeinnütziger Verein in Frantschach/Lavanttal. Dahinter stehen die beiden Kärntner Sissy und Konrad Lippitz. Derzeit leben dort neben 19 Herdenschutzhunden, auch Ziegen, Hühner und Schweine, die niemand wollte.



Die Hunde. Die Tiere wurden ursprünglich für den Schutz und die Verteidigung von Herden gezüchtet. in unseren Breiten sind sie nur bedingt einsetzbar, wie Sissy Lippitz betont. Herdenschutzhunde handeln eigenständig, sind sehr schwierig zu führen und sind nichts für Anfänger. Schwierige Rassen, die meist bei "Secure Base" landen sind zum Beispiel Kaukase, Kangal, Zentralasiatischer Owtscharka oder Sarplaninac.



Infos. Aktuelle Infos über den Verein, Aktivitäten usw. gibt es auf der Facebook-Seite des Vereins (zu finden: facebook/secure-base-kompetenzförderung-für-herdenschutzhunde-und-halter)

Rund 600 Kilo Futter verschlingen die bis zu 80 Kilo schweren Hunde im Monat, öffentliche Förderungen bekommt der Verein keine. „Wir zahlen alles selbst“, sagen die beiden, die „Secure Base“ neben ihren Vollzeitjobs stemmen.

Im Gegensatz zu lernwilligen Hütehunden, mit denen Herdenschutz- oder Hirtenhunde oft verwechselt werden, sind sie sehr selbstständig und schwierig zu führen“, weiß Konrad Lippitz. Wobei es auch hier Unterschiede gibt. Manche Rassen gelten als „weichgespült“ und leichter vermittelbar, während andere ursprünglicher und für Hundeanfänger ungeeignet sind. „Gerade in dicht besiedelten Gebieten führt die Haltung griffiger Rassen zu gefährlichen Zwischenfällen“, erklärt die Kärntnerin, die eine gesetzliche Regelung für deren Haltung fordert.

"Es braucht eine gesetzliche Grundlage"

"Herdenschutzhunde werden bei uns aufgrund der Wolfsthematik für die Sicherung von Herden propagiert, dabei sind sie in unseren Breiten nur bedingt einsetzbar. Es braucht daher Aufklärung für Bauern, welche Rasse sich für welches Gebiet eignen würde.“ Und einen Plan B für jene, die als herdenuntauglich oder gefährlich eingestuft werden. „Wer kümmert sich um diese Tiere? Diese Hunde haben einfach keine Lobby.“

Tochter Syrina (15) mit Nothund Jordi © Privat/Securebase

In letzter Zeit haben sich die Hunde zu „Modehunden“ entwickelt, vor allem in Wien und Niederösterreich. Auch in Kärnten steigt die Zahl. Meist werden die Tiere illegal aus dem Ausland geholt, ohne Erfahrung und Wissen um den Charakter des Tieres. Spätestens wenn die Hunde in der Pubertät sind, geben sie überforderte Besitzer ab.

Überforderte Halter, volle Tierheime

„Tierheime sind auf diese Rassen nicht ausgerichtet. Oft müssen sie über Jahre in Einzelhaft ihr Dasein fristen. Oder die Besitzer lassen sie unter einem Vorwand einschläfern – die Dunkelziffer ist hoch“, sagt Lippitz und streichelt dem blinden Kaukasen Baikal über den Kopf. Auch er wird wohl bei Familie Lippitz bleiben.

Fast 30 Hunde stehen bei „Secure Base“ auf der Warteliste, jeder Neuzugang mache das Ehepaar traurig: „Wer diese Hunde jemals in deren Ursprungsgebieten gesehen und gespürt hat, mit welchem Stolz sie ihre Herde schützen, wird demütig zustimmen. Sie sind geboren, um zu leben. Nicht um in Zwingern oder Wohnungen zu vegetieren.“

Links zum Thema "Secure Base" zieht ins Lavanttal

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.