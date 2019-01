In einer eigenen Vitrine im "Haus der Region" in Wolfsberg sind Souvenirs der Stadt erhältlich.

Im „Haus der Region“ gibt es nun eine eigene Vitrine mit Werbeartikeln aus Wolfsberg © Stadtpresse

Wolfsbergs Unternehmen haben viel zu bieten. Und so wurde auf Initiative des Stadtmarketings von heimischen Firmen eine Palette an diversen Werbeartikeln zusammengestellt, die ab sofort im „Haus der Region“ am Getreidemarkt erhältlich sind. Seit Kurzem werden die von verschiedensten Produzenten hergestellten Souvenirs in einer gemeinsamen Vitrine präsentiert.