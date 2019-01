Facebook

Im vergangenen Jahr besuchten etwa 1000 Gäste das Open Air-Festival „Rock den See“ in St. Andrä © VALLANT

Des einen Freud, des anderen Leid – so könnte man die Reaktionen auf die angekündigte Pause des Festivals „Rock den See“ am St. Andräer See zusammenfassen. Während sich Anrainer und Badegäste teilweise belästigt fühlten, kamen junge Rockfans drei Tage lang voll auf ihre Kosten. Und: Auch einige Betriebe profitierten von der Freiluftveranstaltung. „Die Kaufkraft hat sich dadurch schon erhöht. Wir hatten etwa 6000 bis 7000 Euro mehr Umsatz an den drei Tagen“, sagt etwa Bernhard Jandl vom Seerestaurant „Anfora“.

