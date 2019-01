Wolfsberg„Faschingswelt“ hat seine Pforten geöffnet

In der Spanheimer Straße in Wolfsberg hat die "Faschingswelt" bis zum Faschingsdienstag ihre Pforten geöffnet.

„Faschingswelt“-Geschäftsführer Alexander Rabinig © Bettina Friedl

Mit einer großen Auswahl an Kostümen für Groß und Klein, Perücken, Hüten, Masken, Schminkutensilien & Co. hat die „Faschingswelt“ vor Kurzem wieder in Wolfsberg eröffnet – und zwar in der Spanheimer Straße 1, gegenüber vom „Kastner & Öhler“. Bis zum Faschingsdienstag am 5. März stehen die Türen des Geschäftes offen. Die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 13 Uhr.